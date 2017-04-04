"بيت العائلة" بالمنيا ينظم مبادرة "في حب مصر" للتبرع بالدم.. (صور)

المنيا - ريمون الراوي:

شارك عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، في إطلاق مبادرة التبرع بالدم تحت شعار "في حب مصر"، والتي ينظمها بيت العائلة بالمنيا والمدارس القومية بالتعاون مع المركز الإقليمى لنقل الدم.

وقال الأب بولس نصيف، من قيادات "بيت العائلة" إن هذه المبادرة تظهر بشكل واضح مدى التلاحم بين نسيج المجتمع المنياوي وتعظيم قيم التطوع والعطاء.

بدأت المبادرة بمهرجان سير على الأقدام من أمام مبنى ديوان عام المحافظة يتقدمها المحافظ وممثلي بيت العائلة المصرية ومدير المدرسة القومية حتى مقر المدرسة القومية بالمنيا بجوار مسجد الفولي.

وتأتي المبادرة بهدف نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم بشكل تطوعي وتغيير المفاهيم الخاطئة لدى المواطنين حول التبرع بالدم مثل الخوف من نقل العدوى أثناء التبرع بالدم وبيع الدم رغم تبرع شخص آخر به دون مقابل إلى جانب تعريف المواطنين بالدور الخدمي الذي يقوم به المركز الاقليمى لنقل الدم.

وأشار المحافظ إلى أن التبرع بالدم يأتي في إطار الواجب الوطني والإنساني؛ للمساهمة فى تخفيف الآلام عن المرضى، خصوصًا أن قطرة الدماء تتوقف عليها حياة إنسان آخر، مشيرًا إلى أهمية تفعيل برامج التوعية للتبرع بالدم والآثار الصحية المترتبة على المساهمة في ذلك.