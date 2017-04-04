بالفيديو- رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير - مصطفى الشيمي:

قال مصدر أمني بمرور الجيزة، إنه تم رفع آثار حادث انقلاب أتوبيس هيئة نقل عام أعلى محور 26 يوليو، وتم تسيير الحركة المرورية وإعادتها إلى طبيعتها.

كان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بيضاء اللون مسرعة أعلى المحور (فرت هاربة)، اصطدمت بسيارة ملاكي أثناء سيرها، ما أدى إلى انقلابها، وأثناء محاولة قائد الأتوبيس مفاداتها، اصطدم بسيارة أخرى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات العامة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.