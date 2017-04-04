أرقام صادمة لـ«BBC».. ماذا سيضيف «هازارد» للريال حال انضمامه؟

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يواجه ريال مدريد فترة حاسمة على أرض الملعب للفوز بالدوري الإسباني "الليجا" أو التأهل للدور نصف نهائي بدوري أبطال أوروبا حين يواجة بايرن ميونخ في الدور ربع نهائي، لكن الاهتمام الأكبر تحول إلى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتشكيل فريق قوي في سانتياجو برنابيو، وتوجد قائمة طويلة تتضمن لاعبين وأسماء كبيرة، مطلوبين للإنضمام لفريق المدير الفني زين الدين زيدان.

وتتضمن تلك القائمة، الإسباني الدولي ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس تشيلسي، وكيليان مبابي مهاجم موناكو، والدولي الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وبكل تأكيد "إيدين هازارد" صانع ألعاب البلوز.

من جانبها، قالت شبكة "سكاي سبورتس" في تقرير لها، إن صفقة الدولي البلجيكي لم تتم حتى الآن، ولن تكون الصفقة سهلة، لكن يأمل ريال مدريد في خلق مساحة ومكان لهازارد داخل الريال، من خلال بيع إيسكو الذي يبحث عن تجديد عقده في ظل ترقب من برشلونة، أو بيع الدولي الكولومبي خاميس ردوريجيز، لكن في جميع الأحوال زيدان حريص على ضم نجم البلوز بغض النظر عن الخسائر.

وأشارت سكاي سبورتس - إلى أن الدولي البلجيكي صاحب الـ 26 عامًا هو العنصر الأهم لتشيلسي هذا الموسم بقيادة الإيطالي أنطونيو كونتي، لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للمرة الثانية في آخر ثلاث مواسم، بعد الموسم المهين الماضي للبلوز.

أضافت الشبكة، بأن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، يعمل على ضم العديد من أفضل اللاعبين والمواهب لصفوف الفريق، ثم يطلب من المدرب إيجاد الوسيلة لاستخدامهم والاستفادة منهم.

ورغم أن الأرقام تشير إلى عدم التطابق والتقارب منذ موسم 2013-2014، سواء في تسجيل الأهداف أو صناعتها، بين هازارد ونجوم الريال "BBC"" البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، والويلزي جاريث بيل، لكن زيدان يعمل على إيجاد الخطة والطريقة المناسبة للإستفادة من خدمات الدولي البلجيكي.

- تسجيل وصناعة الأهداف منذ موسم 2013-2014:

1- كريستيانو رونالدو، سجل 133 هدفًا وصنع 42 هدفًا.

2- كريم بنزيما، سجل 65 هدفًا وصنع 30 هدفًا.

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3- جاريث بيل، سجل 54 هدفًا وصنع 33 هدفًا.

4- إيدين هازارد، سجل 43 هدفًا وصنع 24 هدفًا.

بغض النظر عن ماسبق إلا أن الإحصائيات تشير إلى أن هازارد سيضيف شيئًا مختلفًا لهجوم ريال مدريد، حيث يعد الدولي البلجيكي الأكثر مراوغة في الدوريات هذا الموسم 2016-2017، حيث قام هازارد بـ 121 مراوغة، فيما قام بيل بـ 24 مراوغة، ثم رونالدو بـ 20 مراوغة، ثم بنزيما بـ 11 مراوغة.

كما أن الأرقام توضح أن هازارد يتميز على ثلاثي الـ "BBC" في صناعة الفرص في هذا الموسم 2016-2017، حيث صنع هازارد 57 فرصة لزملاءه في تشيلسي، فيما جاء أقرب لاعب من الثلاثي لرقه كريم بنزيما بصناعته لـ 30 فرصة، ثم كريستيانو رونالدو 23 فرصة، ثم جاريث بيل بـ 21 فرصة.

هازارد لم يكتفي بذلك، حيث أن الإحصائيات تؤكد أنه تفوق على ثلاثي الـ BBC، في صناعة الفرص منذ 2013-2014، حيث صنع هازارد 316 فرصة لزملاءه، فيما صنع كريستيانو رونالدو 198 فرصة، ثم كريم بنزيما بـ 181 فرصة، ثم جاريث بيل بـ 162 فرصة.

«باختصار».. في حال وصول هازارد لمدريد، سيضيف الكثير لخط هجوم الملكي، لكن يتبقى فقط أن نرى هل سيتمكن الريال من إقناع تشيلسي بإبرام الصفقة في الصيف أم سيتم تجديد عقد الدولي البلجيكي مع البلوز.