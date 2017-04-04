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إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا

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إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا إبراهيموفيتش: مانشستر يونايتد قادر على التأهل لدوري أبطال أوروبا

التحرير

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أعرب المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عن ثقته في قدرة مانشستر يونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل، وذلك ضمن حواره مع القناة الخاصة بالفريق الإنجليزي.

أوضح إبراهيموفتش، أن مباراة واحدة كفيلة بتغيير الكثير من الأمور، حيث تتغير مراكز الفرق ما بين الثالث والرابع والخامس والسادس بسرعة كبيرة.

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أشار إبراهيموفيتش - إلى صعوبة الوصول إلى صدارة الدوري، مشددًا على وجود فرصة أمام اليونايتد على احتلال المركز الثاني، خاصة في حال تمكن الفريق من الفوز بثلاث مباريات متتالية حينها سيصل الشياطين الحمر إلى دوري أبطال أوروبا.

أضاف المهاجم السويدي، أن الفريق حصل على العديد من النقاط التي تؤهله للتواجد في دوري الأبطال، مشيرًا إلى أن الفوز بالقليل من النقاط سيضمن المشاركة في أعرق المسابقات الأوروبية.

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التحرير

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