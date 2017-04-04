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اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام

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اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام

اقوى مشروب ينظف القولون و يخلصك من الفضلات العالقة و الغازات تفقد معه 4 كيلو في 10 ايام

المكونات

تفاحة حمراء + ملعقتين قرفه +2 لتر ماء

التحضير

نغلي الماء مع القرفه
نقطع التفاحة و نضيف عليها الماء المغلي
نتركها ليلة كامله

الاستعمال

يشرب من كوبين لثلاثة على الريق و توزع باقي الكمية على مدار اليوم مدة 10 ايام
يجب اعتماد نظام التخفيف في الاكل
يجب الابتعاد عن الاكلات و المشروبات المضرة
من الافضل اعتماد المشي فترة 10 ايام

 

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التفاح و القولون

يحتوي التفاح على نوع من الالياف الذي يسمى (بكتين)
انه يزيد من ضخ المركبات الواقيه للقولون

فعاليه البكتين

وجد ان البكتين يرفع مستويات الحمض الدهني الذي يحافظ على صحه وسلامه انسجه القولون.
كما ان مستخلص عصير التفاح يقوي هذا الحمض
وافضل انواع التفاح هو التفاح الاحمر

القرفة و القولون

بما أن القرفة غنية بالألياف الغذائية فأنها مفيدة للغاية في التخفيف من متلازمة القولون العصبي، والتي قد تظهر في شكل أمساك أو أسهال، وبما أن القرفة مصدر جيد للكالسيوم فأنها عندما تتحد مع الألياف تكون قادرة علي التقاط أملاح المرارة الصفراء وسحبها إلى الكبد للقضاء عليها، وبهذا فأنها تمنع الأضرار الكيميائية لخلايا القولون الصفراء.

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المصدر : مجلةرجيم

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