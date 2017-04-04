ميركل تتعهد بمزيد من الدعم للبنان

برلين - (د ب أ):

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتقديم المزيد من الدعم للبنان.

وقالت ميركل قبل محادثاتها مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في برلين اليوم الثلاثاء إن استقبال لبنان لأكثر من مليون شخص من سوريا المجاورة يعد استعدادا إنسانيا كبيرا لكنه يشكل عبئا على البلاد أيضا.

وذكرت ميركل أن ألمانيا أكبر ثاني دولة مانحة للبنان العام الماضي بمساعدات بلغت قيمتها 386 مليون يورو.

وأضافت ميركل أن الدعم الألماني للبنان لا يقتصر فقط على توفير إمدادات اللاجئين، بل يمتد لدعم المواطنين في لبنان عبر إنعاش النشاط الاقتصادي، مضيفة أن الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة هذه المساعدات، وذلك في إشارة إلى المؤتمر الدولي بشأن سوريا في بروكسل، الذي تشارك ألمانيا في تنظيمه.

ومن جانبه، قال الحريري إن استقبال ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف لاجئ سوري يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد والتركيبة الاجتماعية لبلاده، التي يقطنها أربعة ملايين نسمة، وأضاف: "الوضع أشبه بأن ننتظر من الاتحاد الأوروبي أن يستقبل غدا 250 مليون لاجئ"، معربا عن أمله في أن يدعم مؤتمر سوريا استقرار الأوضاع.