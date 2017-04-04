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برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي

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برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي برلمانية تُطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي

مصراوي Masrawy

الدكتورة غادة صقر

كتب- أحمد علي:

طالبت الدكتورة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بإرجاء قرار الآخير بشأن إغلاق المقاهي بجميع أنحاء محافظة دمياط، نظرًا لحالة الاستياء التي انتابت الشارع الدمياطي من أصحاب المحال التجارية والمقاهي.

وأضافت صقر، أن أصحاب المقاهي والتُجار يرون هذا الغلق الإجباري سيحاربهم في أرزاقهم، وسيُزيد من فجوة البطالة، خاصةً بين قطاع الشباب، لافتةً إلى أنها تفضل تحديد الساعة 11.30 مساءً لإغلاق جميع المقاهي شتاءً، وتحديد الساعة 12.30 صباحًا لإغلاقها صيفًا، مع استثناء المناطق السياحية بالمحافظة مثل مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة من هذا القرار، على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارًا من أول أبريل المقبل.

وأردفت عضو مجلس النواب:"أنه يجب التنبيه على أصحاب المقاهي المخالفة، والتي تحتل أرصفة الشوارع إزالة أي مخالفات خاصة بهم، وإلا سيتم سحب رخصة المقهى".

وأكدت النائبة غادة صقر، أنها ستلتقي اليوم الثلاثاء، محافظ دمياط، للنظر في إرجاء تنفيذ هذا القرار لإزالة حالات الاستياء والغضب عند المواطنين والأهالي وعودة الحياة مرة أخرى للشارع الدمياطي.

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