سامح عاشور يترأس هيئة الدفاع عن 12 محاميًا بشبين القناطر نهاية أبريل

كتبتـ هاجر حسني:

يترأس سامح عاشور ـ نقيب المحامين، هيئة الدفاع عن 12 محاميًا، في أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح مستأنف شبين القناطر، يوم 26 أبريل الجاري، بالقضية رقم 404 لسنة 2017، وذلك عقب استئناف النيابة على حكم براءتهم الصادر من محكمة جنح شبين القناطر يوم 4 فبراير الماضي.

وقال بيان النقابة، الثلاثاء، إن محاكمة المحامين تأتي على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية في وقت سابق أمام محكمة شبين القناطر لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، حيث وجهت النيابة لهم تهم، ترويج إشاعات كاذبة، والتجمهر والتظاهر، وتعطيل العمل العام.

يذكر أن عاشور أكد خلال دفاعه عن المحامين بجلسة 28 يناير الماضي، أمام محكمة جنح شبين القناطر، على غياب ركني الجريمة المادي والمعنوي، مشيرًا إلى أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضت خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين بترويج إشاعات كاذبة.

وأوضح نقيب المحامين، خلال مرافعته، أن المصريين جميعًا مهمومين بقضية الجزيرتين، منوهًا إلى أن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

وأضاف: "القضية لا يوجد بها دليل اتهام، فالوقفات الاحتجاجية السلمية غير مجرمة بحكم الدستور"، مدللاً بالوقفة التي نظمها القضاة وأعضاء النيابة داخل داء القضاء العالي اعتراضًا على عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بواسطة الرئيس المعزول محمد مرسي.