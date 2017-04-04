رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لـ"هيئة سلامة الغذاء"

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بحضور وزراء البيئة، والصحة، والتموين، والزراعة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

واستعراض إسماعيل، إجراءات تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحديد مقر لعمل الهيئة ووضع موازنة مبدئية لها، وذلك على النحو الذي يسهم في بدء نشاطها وتمكينها من أداء دورها ورسم السياسات العامة للحفاظ علي سلامة الغذاء والتأكد من صلاحيته للاستهلاك الأدمي، وتنظيم تداوله ووضع الإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ وتحقيق الأهداف المرجوة منها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

وجاء إنشاء الهيئة بهدف إحداث نقلة نوعية ورفع جودة الصناعات الغذائية المصرية لزيادة قدراتها على المنافسة داخلياً وخارجياً بما يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج، فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائي غير الرسمي وتوحيد عمل الأجهزة الرقابية المنوطة بالغذاء في مصر، وكذلك تختص الهيئة باقتراح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله والقرارات التنظيمية ذات الصلة، وتنمية الوعي المجتمعي في هذا الشأن.