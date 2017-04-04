"نادي أدب الأقصر" يناقش ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته".. الخميس

الأقصر – محمد محروس:

يناقش نادي أدب الأقصر ديوان "الضل رامي ع البيبان حيرته" للشاعر بكري عبد الحميد، وذلك في السابعة مساء بعد غد الخميس، بقصر ثقافة الأقصر، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية لهذا العام.

وقال بيان لفرع ثقافة الأقصر: "إن الديوان يناقشه الشاعران مسعود شومان وأشرف البولاقي، وهو من شعر العامية، ويتناول موضوعًا واحدًا في عدة قصائد، تدور فكرته حول سيكولوجية العلاقة بين الإنسان والحجر، فيتناول أبواب القاهرة وعلاقة الراوي أو الشاعر بتلك الأبواب".

ويتكون الديوان من 13 قصيدة، تبدأ بمصر القديمة وتنتهي بمصر الجديدة، وفي المتن الداخلي قصائد لأبواب مثل: باب الفتوح، باب النصر، باب الشعرية، باب اللوق، باب زويلة، الباب الأخضر والباب الأحمر.