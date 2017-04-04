بالصور.. "سلطان" يُطلق حملة "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة توعية "الإنسانية ضد السرطان" بمدارس المحافظة، تحت شعار: "شنطة ولدنا .. صحة بلدنا"، والتي تستمر على مدار 3 أيام بالتعاون مع جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان.

وقال "سلطان": "إن المبادرة تتضمن توزيع ١٠ آلاف شنطة مدرسية على طلاب المدارس الحكومية، تشمل أدوات مدرسية ومجموعة كتيبات علمية توعية بالعادات الغذائية السليمة والوقاية من مرض السرطان، فضلاً عن تقديم دعم مادي للطلاب من خلال توزيع ١٠ آلاف كرتونة مواد غذائية".

وأضاف المحافظ أن الهدف الأساسي للحملة هو الحرص على صحة وسلامة الطفل المصري وأسرته والتوعية بطرق مبسطة ضد مرض السرطان، مؤكدًا أن المحافظة على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة.

كان المحافظ، التقى بوفد من جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان "وهي الجمعية التي أطلقت مستشفيات ٥٧٣٥٧ لعلاج السرطان"، وذلك للتنسيق للحملة واختيار التلاميذ المستهدف توزيع الشنط المدرسية والمواد الغذائية عليهم في المدارس الحكومية خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا بمختلف أحياء المحافظة.