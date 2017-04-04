الصحة: ٩ إصابات حصيلة تصادم أتوبيس بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو

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أعلنت وزراة الصحة والسكان، اليوم، إصابة ٩ مواطنين في حادث تصادم أتوبيس نقل عام بسيارتين ملاكي أعلى محور 26 يوليو باتجاه مدينة 6 أكتوبر .

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف وصلت إلى مكان الحادث خلال 5 دقائق .



ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم نقل 6 من المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي وباقي الإصابات نقلت إلى مستشفى إمبابة العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وسحجات وخدوش متفرقة بالجسد وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات.

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