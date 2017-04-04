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خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين

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خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين خالد خلف: «زراعة» البرلمان ستجوب المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين

التحرير

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قال النائب خالد خلف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن وفدًا من لجنة الزراعة برئاسة هشام الشعيني يضم 15 نائبًا بزيارة مزارع ومصانع وشركات التعاون الزراعي في محافظة أسوان للوقوف على مشاكل العمال والمزارعين والفلاحين في استصلاح الأراضي، وكذلك الثروة السمكية في بحيرة ناصر.

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وأضاف أن اللجنة تزور مصنع قصب السكر بأرمنت، بالإضافة إلى زيارة مصنع قصب السكر بنجع حمادي، للوقوف على مشاكل المزارعين ونقلها إلى المسئولين، مشيرًا إلى أن لجنة الزراعة زارت محافظات الشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتعد أسوان هي الوجهة الخامسة للجنة الزراعة، لافتا إلى استمرار اللجنة في جولاتها بجميع المحافظات للوقوف على مشاكل الفلاحين.

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التحرير

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