الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف المؤتمر السنوي الـ 23 للأبحاث

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للأبحاث، تحت عنوان، "المجتمع والمفاهيم الخاصة به: مؤتمر حول التعاريف والرؤى والمداخل إلى المجتمع"، يومي الأربعاء والخميس، 4 و 5 إبريل.

ويقدم المؤتمر أبحاثا عن موضوع المجتمع، بهدف التأكيد على الجهود متعددة التخصصات في استخدام الأبحاث لمواجهة التحديات في المجتمع.

شاهد أيضا

وتشمل موضوعات المؤتمر على مدار يومين البحوث التي تركز على المجتمع المحلي؛ المجتمع كفصل دراسي؛ تعلم الثقافات؛ والعلوم والمجتمع؛ والمجتمعات الناشئة الجديدة في مصر والمنطقة، ويضم المؤتمر محاضرات متعددة تناقش كل موضوع من موضوعات المؤتمر خلال اليومين.

ويهدف أسبوع الأبحاث إلى الاحتفال بالأبحاث والأعمال الإبداعية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا في مختلف المجالات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويضم للمرة الأولى تسعة فعاليات مختلفة ذات صلة بالأبحاث في حدث سنوي واحد.