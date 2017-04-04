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بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية

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بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية بالصور.. القوات المسلحة توزع 3 آلاف كرتونة سلع غذائية بالإسكندرية

التحرير

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وزعت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 3 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية على أهالي قرى أبيس شرقي المحافظة؛ لتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل، خاصة مع ارتفاع الأسعار.

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وقال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن الدولة ومؤسساتها المختلفة حريصة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مقدما الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها الوطني ومساهمتها في توفير كافة احتياجات المواطنين.

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وأكد المحافظ، ضرورة حصر احتياجات المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجا، وزيادة عدد القوافل التموينية بهذه المناطق لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية، وإيصالها لمستحقيها.

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التحرير

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