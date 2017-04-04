بالصور.. محافظ بورسعيد يستقبل طلاب كلية الطب العسكري

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استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، طلاب كلية الطب العسكري، وذلك أثناء زيارتهم للمحافظة.

وخلال حديثه مع الطلاب، أكد المحافظ أن مهنة الطب واحدة من أعظم المهن التي تؤدي رسالة سامية يقدمها الطبيب تجاة المرضى، ويقدم كل الجهد لعلاج أبناء الشعب المصري.

وقال "الغضبان"، إن دورا كبيرا على الطلاب في رد الجميل للدولة؛ لإفادة المجتمع وتسخير كافة الخبرات والمهارات التي تم اكتسابها طوال فترة الدراسة لعلاج المرضى، لافتا بأن الفترة الحالية تتطلب الطبيب الإنسان المتفاني في عملة القادر على كسب ثقة المريض.

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وأشار المحافظ إلى حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطن، ومواكبة التطور المستمر في المجال الطبي، وأحدث نظم العلاج بتبادل الخبرات مع المراكز والجامعات العالمية بما يصب في النهاية لصالح المريض.

حضر اللقاء المهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، كما قدم المحافظ بورسعيد شرحا لطلاب كلية الطب العسكري حول أهم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.