«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف تقرير صادر من غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حول الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية، عن انخفاض الأسعار العالمية للزيوت خلال شهرى فبراير ومارس 2017.

وفيما يلى تطور أسعار الزيوت ومنتجاتها حتى شهر مايو المقبل:

أولا: زيت الزيتون:

-البكر الممتاز

سجل السعر العالمى لزيت الزيتون ارتفاعًا بنسبة بلغت 20.9% خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، ليسجل سعر الطن نحو 3914.75 دولار.

-البكر

سجل السعر العالمى لزيت الزيتون البكر ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 24.9% خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، ليسجل سعر الطن نحو 3739.26 دولار.

-البكر العادي

سجل السعر العالمى لزيت الزيتون البكر العادي ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 26.7% خلال شهر مارس الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه 2016، ليسجل سعر الطن نحو 3674.91 دولار.

شاهد أيضا

ثانيًا: زيت النخيل:

سجل السعر العالمى لزيت النخيل انخفاضًا بنسبة بلغت نحو 5.5% خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، ليسجل سعر الطن نحو 563.4 دولار، وانخفض أيضا خلال شهر مارس ليسجل نحو 531 دولار للطن.

وتوقع التقرير حدوث ارتفاع في سعر طن زيت النخيل خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 580.5 دولار.

ثالثًا: زيت الصويا:

سجل السعر العالمي لزيت الصويا انخفاضًا خلال شهر فبراير الماضى بنسبة بلغت نحو 1.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، ليسجل سعر الطن نحو 740 دولار، كما انخفض سعر الطن ايضا خلال شهر مارس ليسجل نحو 725 دولار.

وتوقع التقرير استمرار هبوط السعر العالمى لزيت الصويا خلال شهر مايو المقبل ليصل إلى نحو 701 دولار للطن.

رابعًا: زيت عباد الشمس:

سجل السعر العالمى لزيت عباد الشمس انخفاضًا بنسبة بلغت نحو 3.9% خلال شهر ديسمبر الماضى، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ، ليسجل نحو 1012.25 دولار للطن، كما انخفض سعر الطن خلال شهر يناير الماضى مسجلا نحو 980.86 دولار، وانخفض أيضا سعر الطن خلال شهر فبراير ليسجل نحو 966.97 دولار.