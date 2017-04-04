نصار يزور العاصمة الإدارية برفقة عدد من طلاب جامعة القاهرة

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قام الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة برفقة مجموعة من طلاب الجامعة، بزيارة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع نصار والطلاب إلى شرح وافٍ من القائمين على المشروع حول أهمية العاصمة الإدارية الجديدة التي تبلغ مساحتها 158 ألف فدان.

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وقال رئيس جامعة القاهرة إن زيارته مع طلاب الجامعة للعاصمة الإدارية الجديدة تأتي لتعزيز قيم المواطنة والانتماء بين الشباب، مشيرا إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات التنموية القومية العملاقة بالدولة، وأشاد نصار بالمشروع، لافتا إلى أنه يعد نقلة حضارية بمصر.

كما أبدى طلاب جامعة القاهرة إعجابهم بالمشروع الذى يستهدف إحداث نقلة حقيقية في مصر، وما يتم به من أعمال تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمعاونة الشركات الوطنية المصرية.