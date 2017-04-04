محللون عن زيارة السيسي لأمريكا: ستساعده في حربه ضد الإرهاب

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تصدر لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الأمريكي دونالد ترامب، بالبيت الأبيض، أمس الإثنين، اهتمام وسائل الإعلام الدولية، حيث قال موقع "CNSnews" الأمريكي، إن لقاء الرئيسين جاء في ظل معركة شرسة حول كيفية تعامل الإدارة الأمريكية الجديدة مع جماعة الإخوان المسلمين.

وفي حين لم يتم ذكر هذا الملف خلال تصريحات موجزة للصحافة قبل اجتماعهما، لكن أعرب الرئيسان عن تأييدهما القوي لبعضهما البعض.

حيث قال ترامب إن "الرئيس السيسي قام بعمل رائع في ظل أوقات عصيبة"، في حين أشاد نظيره المصري بجهود ترامب لمواجهة هذه الأيديولوجية الشريرة التي تقضي على حياة أبرياء و تعمل على تدمير المجتمعات والأمم"، بحسب قوله.

فيما قال موقع "news 24" المعني بشؤون الشرق الأوسط، إن ترحيب ترامب بالرئيس السيسي في البيت الأبيض يهدف إلى إصلاح العلاقات التي توترت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، حينما قام بوقف المساعدات العسكرية لمصر.

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وأضاف الموقع أن المحفز لصداقة ترامب والسيسي هو رأيهم المشترك ضد الجماعات الجهادية التي وصفها السيسي بأنها "أيديولوجية شيطانية" خلال تصريحات له في البيت الأبيض.

بينما نقلت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، عن بعض المحللين قولهم ، "إن تلك الزيارة ستساعد في تأييد حرب الرئيس السيسي على الإرهاب، والتدابير التي يروج لها لتعزيز اقتصاد البلاد؛ فهو حريص على الاحتفاظ بالمساعدات الأمريكية".

وأضافوا أن "اللقاء بمثابة تحول عما كان يحدث في ظل إدارة أوباما، الذي كان ينتقد سياسة السيسي، ولم يقم باستضافته أبدًا في واشنطن".