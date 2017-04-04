بدء اجتماع "اقتصادية النواب" لمناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد

كتب- أحمد علي:

بدأ اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الشوؤن الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد، حيث انتهت اللجنة، الاثنين، من المراجعة النهائية لـ٢٠ مادة من أصل ٩٩ هي مجمل مواد مشروع القانون.

وينقسم القانون في تعديلاته الجديدة إلى ٧ أبواب، وهم: الأحكام العامة، وضمانات وحوافز الاستثمار، ونظم الاستثمار، والجهات القائمة علي الاستثمار، تسوية منازعات الاستثمار، والتصالح في بعض الجرائم.

يذكر أن لجنة الشوؤن الاقتصادية تعقد اجتماعات متواصلة للانتهاء من مواد القانون وإحالته للجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل.