أحمد سليمان يرد على مرتضى منصور: سيكون الحساب عسيرا

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أصدر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، يرد من خلاله على الهجوم الذي شنّه عليه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، خلال الساعات الماضية - والتي اتهمه خلالها بالحصول على عمولات وسمسرة من بعض اللاعبين.

تضمن بيان "سليمان" اتهامات لرئيس النادي - بأنه سبب خراب الزمالك خلال الـ 10 سنوات الماضية، مؤكدًا أن رئيس نادي الزمالك يحتفل بالأهلاوية ويهين رموز الزمالك.

أضاف سليمان: "في إطار الحرص الشديد للحفاظ على الكيان والحب الجم لنادينا العظيم ومن أجل إسعاد ملايين الجماهير الزملكاويه العظيمة العاشقه للقلعة البيضاء في كل ربوع الأرض ولأننا نريد فرض المزيد من الاستقرار والهدوء داخل جدران النادى العريق.. ولطالما قدمنا وسنقدم للزمالك كما تعلمنا من رموزنا ان نعطى لنادينا دون أن ننتظر المقابل، لأنه كم أعطى لنا الكثير والكثير وأضاف لنا المزيد وكما قال رمز الزمالك الراحل محمد حسن حلمي زامورا.. مكانة نادي الزمالك أكبر وأعظم من أي شخص مهما بلغت رفعة منصبه".

استكمل سليمان: "الآن بدلًا من أن يتم تكريمي على جهودي خلال الفترة الماضية التي قدمت فيها كل ما لدي للعودة بنادينا للمسار الصحيح ولَم أبخل أو أدخر نقطة عرق واحده فى سبيل رفعة راية القلعة البيضاء من جديد، فأنه يتم مهاجمتي والتنكيل بشخصي واسمي في وسائل الاعلام !! والسبب ماذا ؟ لا أعلم ولا يعلم أحد.. من هنا أؤكد أن التزامي الصمت ليس ضعفًا؛ إنما حبًا واحترامًا لنادينا الحبيب.. فأنا يمكن أن أسامح في حقي الشخصي ولكن لن أسامح في حق الزمالك صاحب الفضل الأول والأخير بعد الله عزوجل علينا جميعًا".

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أكد مدرب حراس المنتخب السابق - في بيانه - أن الزملكاوية لن يسامحوا في إهانة رموز النادي، مستدركًا: "لا يوجد زملكاوي عاقل يمكن أن يسامح في إهانة رموز وأبناء الزمالك الذين ضحوا بالكثير والكثير لإسعاد ملايين الزملكاوية بالبطولات ووضع اسم الزمالك في مكانه الحقيقي والأمثلة على ذلك كثيرة ولا تحصى.. وعلى سبيل المثال ما حدث مع النجم الخلوق/ حازم إمام والإهانة التي حدثت حول عزاء رمز الزمالك الثعلب الكبير، حمادة إمام - رحمه الله - والآن تتم مهاجمة عندليب الزمالك/ عبدالحليم علي، الهدّاف التاريخي لنادي الزمالك على مر العصور.. ومنع نجوم ورموز وأعضاء كثيرين من دخول النادي في الوقت الذي تتم فيه دعوة محمود الخطيب نجم الاهلى لحفل افتتاح منشآت النادي - مع احترامي الكامل لشخصه - ويتم تجاهل رموز الزمالك ويتم ضرب مثال برمز الأهلي صالح سليم ويتم اهانة أعظم رمز للزمالك حلمى زامورا !!".

تابع سليمان: "القاصي والداني يعلم ماذا قدمت للزمالك خلال فترة قصيرة تواجدت فيها داخل مجلس الإدارة وما قدمته يعتبر قليلًا جدًا من الكثير الذي يجب أن نقدمه جميعًا كأبناء النادي.. كما أن الجميع يعلمون من الذي استفاد من الزمالك ومن الذي تضخمت ثروته بسبب العمولات والسمسرة مستترًا وراء مقولة ضد الفساد الكلمه التى كانت بمثابة الوهم الكبير الذي تم بيعه لأعضاء النادى الشرفاء الأجلاء.. فإن كان هناك فساد من جانبي متمثلًا في عمولات وسمسرة كما تزعمون فلماذا التستر عليها وعدم التقدم ببلاغات للنائب العام، ألم يكن هذا هو المال العام الذى أتمنتم عليه من قبل الجمعية العمومية.. فدائمًا الأفعال هي التي تتحدث عن نفسها إذا كانت الأقوال على غير الحقيقة".

اختتم سليمان: "وأخيرًا.. لن أترك حق الزمالك وسيكون الحساب عسيرًا ولن يتوقعه أحد لأني لن أسمح أن يتم التقليل من أعظم أندية القارة الإفريقية على مر العصور.. والجميع يعلم تماماً من كان وراء فجوة العشر سنوات العُجاف التي مرت على النادي العريق؛ بل أنه معروف تمامًا من كان سببًا فيها، فلن أسمح بتكرارها مهما كلفني الأمر.. إنه الزمالك يا سادة".