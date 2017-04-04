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من شكل جمالي لـ "تشوهات".. أبشع 18 "تاتو"

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مصراوي Masrawy

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (1)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (1)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (2)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (2)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (3)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (3)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (4)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (4)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (5)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (5)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (6)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (6)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (7)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (7)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (8)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (8)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (9)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (9)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (10)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (10)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (11)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (11)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (12)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (12)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (13)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (13)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (14)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (14)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (15)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (15)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (16)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (16)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (17)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (17)

من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (18)من شكل جمالي لـ تشوهات.. أبشع 18 تاتو (18)

كتبت - هاجر حاتم:

موضة "التاتو" أو الوشم، أصبحت دارجة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، خاصًة بعد انتشارها بين المشاهير، فأصبح يلجأ الكثيرون لعمل هذه الرسومات والأشكال على سبيل "النيو لوك" ، من بينها أشكال الفراشات، والكتابات بعدة لغات مختلفة، ولكن على النقيض ظهر شكل "مغاير" للوشم المعتاد، التي قد تحول بعضها إلى "تشوهات" غيرت في شكل أصحابها، والتي نستعرضها لكم في هذا الألبوم، وفقًا لما ذكره موقع rank.ezvid.

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