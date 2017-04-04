أختي «خطفتني» ومحمد صبحي «منعني من الغناء».. تصريحات مثيرة لأيتن عامر

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حلّت الفنانة أيتن عامر ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية "سي بي سي"، وتحدثت عن رحلتها الفنية، كيف بدأت واستطاعت أن تضع بصمة لها بعالم الفن، كما تطرق حوارهما إلى حياتها الشخصية، ويرصد موقع "التحرير - لايف" أبرز تصريحات أيتن في الحلقة فى النقاط التالية..

1- أختي خطفتني

أدلت أيتن عامر بتصريحات مثيرة عن حياتها الشخصية، أبرزها أن أختها الكبرى الفنانة وفاء عامر أقدمت على اختطافها لتعيش معها بالقاهرة، مشيرة إلى أنها ولدت وعاشت بالإسكندرية حتى صار عمرها 3 سنوات، وبعد خطف وفاء لها دون علم أهلها، اعتادت مناداتها بـ"مامي" حتى أوقفتها وفاء عن ذلك، بسبب اتشار شائعة بأن آيتن ابنتها من ثري عربي، لافتة إلى أن شقيقتها اندفعت لخطفها بسبب إحساسها بالملل لأنها كانت تقيم بمفردها بالمنزل الذي انتقلت إليه وفاء من بيت الطالبات، حيث كانت تقيم به أثناء دراستها بمعهد الفنون المسرحية.

2- اسمها الحقيقي

كشفت أيتن عن اسمها الحقيقي "سمر"، والذي لم يكن أي شخص يعلم به سوى أسرتها والمقربين منها.

3- كنت مرعوبة من هذا الممثل

عبّرت آيتن عن خوفها من نور الشريف في بداياتها، وخاصة أنه اختارها لتمثل أمامه بمسلسل الدالي، وقالت: "كنت مرعوبة منه.. رايحة جاية على الحمام من خوفي"، وأضافت أن الموضوع كان حساسًا حيث إن منتج العمل هو محمد فوزي زوج وفاء عامر وكانت مرشحة وسط 9 وجوه جديدة.

4- مؤامرة أختها لمنعها من الدراسة في "معهد الفنون المسرحية"

كشفت أيتن عن معارضة شقيقتها الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية بسبب درجاتها في الثانوية العامة التى رأت أنها تؤهلها لدخول كليات قمة، وأوضحت أنها التحقت بالدراسة في المعهد دون علم أهلها، مشيرة إلى أنها أثناء الذهاب للاختبارات أوقفتها وفاء وسألتها إلى أين ذاهبة لترد عليها، قائلة: "رايحة امتحانات معهد الفنون المسرحية" مما أثار غضب وفاء وأجرت بعض اتصالاتها بأساتذة المعهد حتى تمنعها من الاستمرار في الدراسة، ولكنها فشلت لأن اسم آيتن الحقيقي "سمر" وهو المسجل ببيانات المعهد.

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5- كنت هغني لولا رأي هذا الممثل

صرّحت أيتن أنها كادت تنجز ألبومها الغنائي الأول بين عامي "2001" و"2002"، بعد توقيعها مع إحدى شركات الإنتاج وانتهت بالفعل من تسجيل أغنيتين لها من الألبوم، إلا أن الفنان محمد صبحي كان السبب في تخليها عنه وفسخ العقود مع الشركة المنتجة، بسبب نصيحته لها بتركيزها في التمثيل فقط لأنه يرى أنها ممثلة بارعة، لذا سمعت بالنصيحة وتركت مشروع الغناء.

6- اتعلمت من أحمد حلمي كتير

أشادت أيتن بالفنان أحمد حلمي بعد عملهما الوحيد الذي جمعهما فيلم "على جثتي"، قائلة: "أحمد حلمي اختارني من ضمن فريق عمل الفيلم، كنت مبسوطة جدًا هو متميز ومركز جدًا في شغله وبياخد خطوات ثابتة.. اتعلمت منه كتير واستفدت منه جدًا".



7- سبب كلمتها الشهير "أحبوش"

كشفت أيتن عن كواليس كلمة "أحبوش" الشهيرة بمسلسل "الزوجة الرابعة"، وقالت إنها كانت تعارض فى البداية قول ترديد هذه الكلمة، والتي جاءت بناء على اقتراح الفنان مصطفى شعبان والمخرج مجدي الهواري لكنها وافقت بعد تشجيع منهما، وعند لحظات تصوير المشهد الذي يجمعها بمصطفى أصيب المصورون وأبطال العمل الموجودين بموقع التصوير بنوبة ضحك، واستطردت أن الفنانة لقاء الخميسي استأذنتها في استخدام هذه الكلمة وبالمثل علا غانم، حتى صارت معلقة بأذهان المشاهدين.