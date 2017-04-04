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لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

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لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو لمرافعة الدفاع.. تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية "تنظيم أجناد مصر" لـ 3 مايو

مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية تنظيم أجناد

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر"، لـجلسة 3 مايو.

وجاء قرار التأجيل، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وحيازة مواد مفرقعة، والقتل العمد، واستهداف ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاة.

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