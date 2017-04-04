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30 صورة .. ترصد لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (1)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (1)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (2)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (2)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (3)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (3)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (4)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (4)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (5)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (5)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (6)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (6)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (7)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (7)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (8)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (8)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (9)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (9)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (10)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (10)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليوانقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (12)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (12)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (13)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (13)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (14)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (14)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (15)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (15)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (16)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (16)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (17)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (17)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (18)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (18)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (19)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (19)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (20)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (20)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (21)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (21)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (22)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (22)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (23)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (23)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (25)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (25)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (24)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (24)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (26)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (26)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (27)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (27)

انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (28)انقلاب أتوبيس أعلى محور 26 يوليو (28)

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير- مصطفى الشيمي:

رصدت عدسة مصراوي، السوم الثلاثاء، لحظة انقلاب "أتوبيس" أعلى محور 26 يوليو، إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأتوبيس، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص.

وتسبب الحادث في توقف حركة السيارات أعلى محور 26 يوليو، وانتقل رجال المرور إلى المكان ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

وكان اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة بيضاء اللون مسرعة أعلى المحور (فرت هاربة)، اصطدمت بسيارة ملاكي أثناء سيرها، ما أدى إلى انقلابها، وأثناء محاولة قائد الأتوبيس مفاداتها، اصطدم بسيارة أخرى وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى عدد من المستشفيات العامة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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