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159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر

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159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر 159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" حولوا لمدينتي 6 أكتوبر وبدر

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولي وزير الإسكان

كتبت- ندى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، قاموا بالتحويل لمدينتى 6 أكتوبر وبدر، حيث قام 116 حاجزاً بالتحويل لمدينة 6 أكتوبر، و43 حاجزاً بالتحويل لمدينة بدر، وذلك في أول يومين لفتح باب التحويل.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان له الثلاثاء، أنه من يرغب في التحويل، عليه أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، حتى 2/5/2017، طبقاً للإقرار الذي تم نشره بالصحف.

وقال مدبولى إنه سبق صدور الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء" بمشروع الإسكان الاجتماعي والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين في سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية في مدينتي 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظرًا لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.​

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