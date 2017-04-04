ندب لواء شرطة سابق للدفاع عن المتهم باغتصاب "رضيعة الدقهلية"

الدقهلية - رامي محمود:

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، انتداب المحامي محمد المرسى لواء شرطة سابق، للدفاع عن المتهم "إ.م.ر"، 35 سنة، المتهم باغتصاب طفلة في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "طفلة البامبرز"، بعد إعلان نقابة المحامين إحالة أي محامين يتولون مهمة الدفاع عن المتهم للتحقيق.

وتنظر الدائرة الحاديه عشر بمحكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار مختار مختار شلبي، وعضوية المستشارين حسام محمد فاروق وراغب محمد رفاعي، وأمانة سر محمد عيسى عمر ومحمود السيد محمود وأحمد السيد الإتربى بحضور المستشار أحمد محمد صبري، مدير النيابة، اليوم الثلاثا،ـ أولى جلسات محاكمة مغتصب الطفلة ذات العام وثمانية أشهر في القضية رقم 8130 جنح مركز شرطة بلقاس والمقيدة برقم 477 لسنة 2017 كلى شمال المنصورة.

وقال رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية وأحد محاميي "طفلة البامبرز"، إنه سيطالب خلال جلسة اليوم بالإعدام شنقا للمتهم تطبيقا للمادتين 267 و290 من قانون العقوبات المستبدل بالقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 1/2-2 و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

وأضاف "الدنبوقي" أن النيابة وجهت للمتهم تهمة خطف الطفلة المجنى عليها "ج.م.ال" ذات العام والثمانية أشهر، بأن استغل وجودها أمام مسكنها بالطريق العام واقتادها حاملًا إياها على يديه إلى مكان قصي بعيد عن أعين الناس بإحدى الغرف المهجورة بأرض زراعية، قاطعًا بذلك الصلة بينها وبين ذويها كما اقترنت هذه الجناية بأخرى، حيث واقع المتهم الطفلة المجنى عليها بغير رضاها، بأن نحى عنها بنطالها، وحصر عن نفسه بنطاله، وأولج قضيبه بالقوة فى فرجها محدثًا إصابتها الموصوفه بتقرير الطبيب الشرعي.

يشار إلى أن الجريمة، قد وقعت يوم 24 مارس الماضي، بعد بلاغ تلقاه قسم شرطة بلقاس من والدة الطفلة "ج" تتهم فيه المتهم، بخطف ابنتها من الشارع أمام منزلها واغتصابها داخل حجرة مهجورة أمام منزله.