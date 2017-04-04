بروتوكول تعاون بين معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط والنقابة العامة للمحامين

أسيوط - أسامة صديق :

أعلن الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، والنقابة العامة للمحامين، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس جامعة أسيوط، ودعم نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، للمعهد، والذي يهدف إلى مساندته في تقديم رسالته من خدمات تعليمية وصحية لكافة المواطنين بصعيد مصر.

وأكد "محمد عبد العظيم كركاب"، عضو نقابة المحامين، أن النقابة ستقوم طبقًا للبروتوكول بمساعدة المعهد على استكمال عملية التطوير وتوفير الأجهزة الطبية الحديثة، كما نص البروتوكول على إتاحة الفرصة للمؤسسة من خلال كافة مؤتمرات نقابة المحامين بأسيوط للتعريف بخدمات المعهد الطبية وكذلك الاحتياجات العاجلة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة لكافة مرضى السرطان المترددين عليه من صعيد مصر.

كما صرح ياسين ثابت أمين عام مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، بأنه جرى توقيع البروتوكول بين الدكتور مصطفى الشرقاوي عميد المعهد، بصفته رئيس مجلس أمناء مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، وبين محمد عبد العظيم كركاب، عضو النقابة العامة للمحامين، نيابة عن سامح عاشور نقيب المحامين، في حضور مؤمن رمضان منسق عام اللجنة الثقافية بنقابة المحامين.

وصرح "رمضان" بأن دعم معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط دائم ومستمر من نقابة المحامين منذ زيارة النقيب العام للمعهد العام الماضي، مشيدًا بجهود كافة شباب المحامين الذين لا يدّخرون وسعًا في التبرع بالوقت والمال والدم لصالح مرضى السرطان بالمعهد.