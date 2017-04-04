بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد: الاهتمام بالأيتام لن يقتصر على الشهر الحالي

بورسعيد – طارق الرفاعي:

شارك الأستاذ الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، في المهرجان الترويحي السنوي لـ"يوم اليتيم" الذي أقيم بالصالة المغطاة لكلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد.

وتضمنت الاحتفالية تلاوة أحد طلاب الكلية آيات من القرآن الكريم، وفقرات فنية بمشاركة أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وألعاب ترويحية وفقرات غنائية بمشاركة طلاب وطالبات الكلية، وجرى توزيع عدد من الهدايا على الأطفال في نهاية الاحتفالية.

ووجه رئيس الجامعة، خلال كلمته بالمهرجان، الشكر لمؤسسات المجتمع المشاركة بالمهرجان، ولأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكلية التربية الرياضية، برئاسة الأستاذ الدكتور علاء الدين حامد، عميد الكلية، علي جهودهم في تنظيم هذا اليوم الذي وصفه بـ"الرائع"، مؤكدًا أن طلبة كلية التربية الرياضية مميزون ولهم صفات وطبيعة خاصة، نظرًا لدورهم الكبير والمهم في خدمة المجتمع.

وأشار "شاهين" إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يأتي ضمن تفعيل دور الجامعة في الخدمات المجتمعية، إيمانًا منه بأن دور الجامعة لا يقتصر فقط على العلم، وإنما لها دور رئيس في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدًا أن اهتمام الجامعة بالأطفال الأيتام لا يقتصر على احتفالات الشهر الجاري، ولكنه يجري بصورة شبه منتظمة بمشاركة كليات الجامعة والإدارات المختلفة على مدار العام من خلال تنظيم الزيارات والرحلات، واستضافتهم بكافة منشآت الجامعة وتقديم الدعم اللازم لهم.

ونوه رئيس جامعة بورسعيد بأنه أصدر توجيهاته بوضع كافة إمكانيات الجامعة في خدمة الأطفال الأيتام، وتلبية احتياجاتهم بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستشهد خلال الفترة المقبلة عدة فعاليات بمشاركة الأطفال من مختلف المؤسسات بالمحافظة.