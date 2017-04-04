"تموين دمياط" تشن حملة على أسواق الأسماك والمخابز

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت مباحث التموين بدمياط، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة شملت عددًا من الأسواق بمركزي فارسكور والزرقا، لمواجهة جشع التجار والاستعداد للاحتفالات بأعياد "شم النسيم"، ونجحت في ضبط "و.ع"، البالغ من العمر 53عامًا، مالك مخبز "حر" دون ترخيص في منطقة عزبة اللحم لحيازته 20 جوال دقيق بلدي "مدعم" 82% تزن حوالي طن، بهدف إعادة تصنيعه وبيعه فى السوق السوداء والاستيلاء على المال العام.

وتمكنت مباحث التموين، من ضبط "أحمد.ش"، صاحب محل لبيع الأسماك بمنطقة القنطرة، بعدما عثرت على 100 كيلو جرام من أسماك "القراض" غير الصالح للاستهلاك الآدمي، و"ب.م"، تاجر أسماك لحيازته 200 كيلو جرام من الأسماك منتهية الصلاحية وتحررت المحاضر القانونية للعرض على النيابة العامة.

وقرر المحافظ إحالة مخالفات مخابز "العيش المدعم" في نطاق مركز كفر سعد إلى مديرية التموين للتحقيق، بعدما تبين أن عددًا من المخابز تخالف ضوابط وزن الرغيف وإجراءات نظافة المخبز إلى جانب عدم وجود شهادات صحية مع العاملين من عدمه.