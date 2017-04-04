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توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور)

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مصراوي Masrawy

توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (1)توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (1)

توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (2)توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (2)

توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (3)توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (3)

توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (4)توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (4)

توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (5)توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (5)

توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (6)توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (6)

المنوفية - مروة فاضل:

شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة مرور مفاجئة على مجمع مستشفيات منوف "رمد منوف، منوف العام, حميات منوف".

ورصدت "سرور" غياب 51 من العاملين بالمستشفيات الثلاث، فقررت خصم 3 أيام من راتبهم؛ لتغيبهم عن العمل.

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