توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور)

المنوفية - مروة فاضل:

شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة مرور مفاجئة على مجمع مستشفيات منوف "رمد منوف، منوف العام, حميات منوف".

ورصدت "سرور" غياب 51 من العاملين بالمستشفيات الثلاث، فقررت خصم 3 أيام من راتبهم؛ لتغيبهم عن العمل.