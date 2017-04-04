توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف.. (صور)
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (1)
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (2)
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (3)
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (4)
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (5)
توقيع جزاءات على 51 من العاملين بمستشفيات منوف (6)
المنوفية - مروة فاضل:
شنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، حملة مرور مفاجئة على مجمع مستشفيات منوف "رمد منوف، منوف العام, حميات منوف".
ورصدت "سرور" غياب 51 من العاملين بالمستشفيات الثلاث، فقررت خصم 3 أيام من راتبهم؛ لتغيبهم عن العمل.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا