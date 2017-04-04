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12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية"

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12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية" 12 قتيلا في انفجار بسيارة مفخخة في منطقة تخضع لسيطرة قوات سورية الديمقراطية"

مصراوي Masrawy

انفجار بسيارة مفخخة

دمشق - (د ب أ):

أفاد مصدر سوري من محافظة دير الزور بسقوط عشرات القتلى والجرحى في انفجار سيارة مفخخة في بلدة، بريف دير الزور الغربي شرق سورية، خاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "سيارة مفخخة انفجرت في بلدة جزرة البوحميد (60 كلم غرب مدينة دير الزور) التي تسيطر عليها قوات سورية الديمقراطية، ما أدى إلى مقتل 16 مدنياً، وإصابة 20 آخرين، وتم إسعاف الجرحى إلى مشافي مدينة الحسكة".

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