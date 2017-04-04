أليجري: نابولي لا يقل عن برشلونة في أي شيء

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يرى مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري، أن مواجهة نابولي غدا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا تعد أفضل إعداد لمواجهة برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أوضح أليجري، أن نابولي يقدم كرة قدم مماثلة لبرشلونة، مشيرًا إلى أن مواجهة الغد تعتبر اختبار حقيقي للفريق، لذا يجب التسجيل لضمان التأهل إلى المباراة النهائية.

أضاف المدرب الإيطالي، أن يوفنتوس يرغب في الوصول إلى نهائي الكأس للموسم الثالث على التوالي، موضحًا أن الفريق في وضعية جيدة للغاية قبل شهرين من نهاية الموسم، خاصة أن نتائج اليوفي في السنوات الماضية فرضت على كل الأندية الأوروبية إحترامه.

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شدد أليجري - على عزمه تغيير ما بين 7 إلى 8 لاعبين من الذين شاركوا في مباراة، السبت الماضي، في الدوري، خاصة أن الفريق يلعب كل 3 أيام، مشيرًا إلى عزمه إشراك الحارس نيتو في المباراة إلى جانب احتمالية مشاركة أي من باولو ديبالا وخوان كوادرادو أليكس ساندرو وستيفانو ستورارو بدلا من ماريو ماندجوكيتش.

ونجح يوفنتوس في الفوز بلقاء الذهاب بنتيجة 3-1، وتستعد السيدة العجوز للعودة من جديد إلى ملعب سان باولو في غضون 4 أيام بعدما تعادل الفريقين 1-1 في الدوري الإيطالي.