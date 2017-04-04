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فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة

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فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة فينجر: جماهير أرسنال اعتادت على المشاركة في دوري الأبطال بسهولة

التحرير

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قال المدرب الفرنسي أرسين فينجر، إن جماهير أرسنال اعتادت على أن ينهي المدفعجية في المراكز الأربعة الأولى قبل بداية الموسم، مؤكدًا أنها تشعر بالغضب الآن، بسبب معاناة الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

أوضح فينجر، أن إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى لا يزال في المتناول ولكنه تحدي كبير، مشيرًا إلى أن الفريق أقدم على ذلك الأمر  في السنوات الـ20 الماضية حتى ظن البعض أن الأمر سهل للغاية، لذا من الجيد أن تدرك الجماهير صعوبة الأمر ذلك الموسم.

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أضاف فينجر، أنه يرغب في إنهاء الموسم بقوة لذا يطالب الجماهير بالوقوف وراء الفريق، مشيرًا إلى تقديمه أفضل ما لديه في كل مباراة، ولا يزال هناك العديد من المباريات في شهر أبريل والأمور لا تزال مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.

الجدير بالذكر، أن أرسنال يحتل المركز السادس في جدول الترتيب هذا الموسم برصيد 51 نقطة ويفار ق7 نقاط عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع مع خوض المدفعجية مباراة أقل من السيتي.

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التحرير

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