الإصابة تبعد «فاران» عن مباراتي بايرن ميونيخ وبرشلونة

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أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، غياب المدافع الفرنسي رافائيل فاران عن مباريات فريقه ريال مدريد في الشهر الحالي، بسبب إصابته في أوتار الركبة في فوز الفريق الملكي على ألافيس في الدوري الإسباني.

وستعنى تلك الإصابة، غياب المدافع الفرنسي عن مجموعة من المباريات الهامة للريال هذا الشهر، مثل مواجهة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهتي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

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الجدير بالذكر أن "فاران" لم يلبث أن تعافي من إصابة عضلية، حتى تعرض للإصابة في الركبة في المباراة الأخيرة، ليغيب شهرا كاملا عن صفوف الفريق الملكي.