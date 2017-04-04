ريال مدريد يسعى للتعاقد مع خليفة مارسيلو من أتلتيكو مدريد

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع الظهير الأيسر لنادي ألافيس، ثيو هيرنانديز - المعار من أتلتيكو مدريد مقابل 24 مليون يورو.

ويضع زين الدين زيدان، تدعيم ذلك المركز على رأس أولوياته، حيث ينظر إلى هيرنانديز البالغ من العمر 19 عامًا؛ باعتباره الخليفة المثالي لمارسيلو في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

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ويقدم هيرنانديز، موسمًا مميزًا للغاية مع ألافيس، ويرغب نادي أتلتيكو مدريد في ربطه بتعاقد طويل الأمد كي يكون خليفة فيليي لويز، وفي ظل رفض أتلتيكو في التفاوض يتجه ريال مدريد إلى دفع الشرط الجزائي مباشرة.

ويرغب نادي أتلتيكو مدريد في إقناع هيرنانديز بالاستمرار في صفوف الفريق، إلا أن وكيل أعماله، مانويل جارسيا شدد على رغبة اللاعب في الانتقال للفريق الملكي.