وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة

كتب - مصطفى المنشاوي:

قال السفير أحمد شاهين، القنصل العام المصرى فى ميلانو، إنه من المقرر أن يفتتح وزير السياحة يحيى راشد مؤتمرًا سياحيًا عالميًا، الثلاثاء، لتدشين حملة الترويج السياحى الخاصة بشرم الشيخ فى السوق الإيطالية.

وأضاف شاهين- في بيان له- أنه سيشارك فى المؤتمر ما يزيد عن ١٢٠ ممثلا لأهم وأكبر اتحادات وروابط وشركات السياحة العاملة فى إيطاليا بالإضافة إلى شركات السياحة بميلانو، وإقليم لومبارديا وعدد من ممثلي الإعلام الإيطالي، وذلك على هامش مشاركته فى معرض السياحة الدولى فى ميلانو.

وأكد شاهين أن الحدث السياحى العالمى ياتى متواكبا مع بداية عودة حركة السياحة الإيطالية للسوق المصرية، ونجاح الحملات الترويجية التى تبنتها وزارة السياحة مؤخر في إيطاليا خلال الفترة الماضية خاصة القوافل السياحية التي تم تنفيذها موخرًا في عدد ٦ مدن إيطالية هي روما وميلاو وتورينو، ونابولي، وبولونيا، وفيرونا.