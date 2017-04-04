الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا

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افتتح الصندوق الاجتماعي للتنمية، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر "تمكين المرأة اقتصاديًا بالصعيد"، والذي يقيمه الصندوق بمحافظة المنيا، ويشارك فيه ممثلون عن وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومي للمرأة، والعديد من جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والخاصة بالمرأة.

ويهدف المؤتمر إلى توضيح دور الصندوق في دعم وتمكين المرأة من خلال ما يقدمه من خدمات مالية وغير مالية ومواجهة العقبات المجتمعية التي تتعرض لها المرأة المصرية، والتي تضعف وتحد من قدرتها على رفع مستواها المعيشي ولتصبح عضوًا فاعلًا في المجتمع خاصة في محافظات الصعيد.

وقالت نيفين جامع الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن الصندوق بدأ من خلال وحدة النوع الاجتماعي تنفيذ استراتيجية تعمل علي زيادة استفادة المرأة من مختلف الأنشطة التنموية التي يقوم بها الصندوق ومساعدتها في التمكين الاقتصادي من خلال تقديم التدريب اللازم لهن وتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية في الصغر تديرها وتمتلكها السيدات والفتيات مما يعمل علي تحسين مستوياتهن المعيشية هن وأسرهن بالإضافة إلى التأكد من استفادة المرأة المصرية من كافة مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية التي يقوم بها الصندوق في كافة المحافظات.

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وأشارت جامع إلي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية منذ إنشائه وحتى فبراير 2017 قام بضخ إجمالي تمويل لمحافظات (الفيوم – بني سويف- المنيا – أسيوط- الوادي الجديد) بلغ 7 مليارات جنيه لتنفيذ ما يقرب من 896 ألفًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أتاحت ما يزيد عن مليون فرصة عمل، وفيما يخص مشروعات المرأة بلغ إجمالي التمويل المتاح خلال ذات الفترة 2.4 مليار جنيه مولت حوالي 530 ألف مشروع صغير ومتناهي بنسبة 59% من إجمالي عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية بتلك المحافظات أتاحت حوالي 626 ألف فرصة عمل.

وقامت أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتقديم درع التميز للمحافظ ورئيس جامعة المنيا كما تم تكريم 11 جمعية من الجمعيات الأهلية التي تتعاون مع الصندوق في مجال الإقراض متناهي الصغر بمحافظات المنيا /أسيوط /الفيوم /الوادي الجديد / بني سويف.