القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب

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شهد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وشركة "شنايدر إليكتريك" مصر وشمال شرق أفريقيا المتخصصة في تكنولوجيا الطاقة، اليوم الثلاثاء، وذلك لإنشاء وتجهيز معمل هندسي متخصص بالمنطقة التكنولوجية بمدينة برج العرب.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي بالماكينات، والتعاون في مجال نقل المعرفة التكنولوجية للكوادر المصرية المتخصصة ودعم تطوير البحث العلمي في مجال تكنولوجيات الطاقة.

ويأتي هذا المعمل كخطوة أولى في خطط الشركة المستقبلية للتواجد في كافة المناطق التكنولوجية في مصر.

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وأكد المهندس ياسر القاضي على أن الوزارة حريصة على تفعيل شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المطورة للتكنولوجيا لنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال؛ مضيفاً أن الوزارة لديها استراتيجية متكاملة للتعاون مع الشركات العالمية والمحلية في تنفيذ مشروعات عملاقة تستهدف من خلالها دمج التكنولوجيات الذكية لإنشاء وإدارة المُدُن الذكية والمناطق التكنولوجية والمصانع التي تستخدم التكنولوجيا بكثافة لرفع مستوى الكفاءة وترشيد الاستهلاك؛ مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تدعم جهود القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها تعد قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد القومي.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم الشركة بتجهيز معمل هندسي بتوفير محاكي افتراضي ثلاثي الأبعاد لتصميم الآلات المتحركة متعددة المحاور 3D universal simulator for design of multi-axis motion machines يؤدى عددًا من الوظائف والمهمات منها: برنامج المحاكاة ثلاثي الأبعاد، وجهاز الكمبيوتر وملحقاته، وجهاز المتحكم المنطقي PLC، على أن تقوم الهيئة بتنظيم البرنامج التدريبي لطلبة الجامعات بمبنى الإبداع بالمنطقة التكنولوجية ببرج العرب.

ويسهم المعمل في تطوير المهارات الهندسية للمتخصصين ورواد الأعمال والطلاب من خلال تطوير ماكينات الورش وخطوط الإنتاج الصناعية كأحد الخدمات التكنولوجية التي توفرها الشركة لعملائها في مجال إدارة الطاقة، ونظم التحكم الآلي، والحلول التكنولوجية المتصلة بشبكة الإنترنت، وهو ما يعمل على إحداث نقلة نوعية في مختلف الصناعات.

من جانبها، أكدت أسماء حسني الرئيس التنفيذية لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، أن مذكرة التفاهم تأتي كبداية لاستراتيجية عمل وتعاون مشترك بين الهيئة والشركة العالمية لتدريب الكوادر المصرية المتخصصة على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي بالماكينات وترتبط بشكل وثيق بمحور هام من خطط عمل الهيئة الخاصة بالتدريب والتعلم التكنولوجي ومساعدة المهندسين المتخصصين للتعرف على أحدث التقنيات التي تبتكرها كبري الشركات العالمية.

المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشركة "شنايدر إليكتريك" مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، أكد أن شركة تهدف لدعم الجهود المستمرة لتطوير ورفع كفاءة المهندس المصري، عن طريق التدريب والتطوير المستمر على أحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف "مثل هذا التعاون سوف ينعكس على السوق المصري في تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية تلعب الطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فيها دوراً محورياً؛ ولذا نهتم بالاستثمار في الموارد البشرية أحد أهم ما تمتلكه مصر. جدير بالذكر أن شركة شنايدر مصر تتوسع في حجم أعمالها من تصنيع المنتجات الذكية وتصدر للخارج، ومع تنامي أعمال الشركة أبدت رغبتها في التواجد بمدينة المعرفة.

وقال المهندس شريف عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس "شنايدر إليكتريك" مصر وشمال شرق أفريقيا للطاقة الشمسية والشئون الحكومية، إن الشركة تؤمن أن التدريب المحترف للمهندسين المتخصصين يعمل على رفع مستوى الأداء في كل القطاعات الهندسية، خاصة في التطبيقات الهندسية التي تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة إدارة الطاقة والاستخدام الآمن لها، حيث سبق لها التعاون مع جامعة عين شمس وجامعة حلوان ونقابة المهندسين المصرية لتدريب طلبة كلية الهندسة على نظم إدارة الطاقة، وافتتاح معامل متخصصة بالجامعتين والنقابة.