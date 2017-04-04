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الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20%

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الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20%

التحرير

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كشف الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء عن ارتفاع إنتاج إمدادات الكهرباء والغاز والبخار والتكييف بنحو 20.5 % خلال يناير 2017، مُقارنةً بالشهر المماثل 2016.

وأشار إلى ارتفاع في أسعار إنتاج الأجهزة الكهربائية خلال يناير الماضى بنسبة 82.6%، مقارنة بالشهر المماثل له من العام الماضى، موضحًا أن أسعار إنتاج أجهزة الحاسبات الالكترونية والطبية، شهدت ارتفاعا أيضا خلال يناير 2017، وقد حقق الرقم القياسى بها ارتفاعًا بنسبة 30.4%، وذلك بالمقارنة مع يناير 2016.

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وعن أسعار إنتاج المنتجات المعدنية عدا الماكينات والمعدات خلال الشهر المشار إليه من العام الجاري، أوضح الجهاز أنه قد ارتفع بنسبة 43.8%، مقارنة بذات الشهر من العام السابق.

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التحرير

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