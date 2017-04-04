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غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا

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غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا

التحرير

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طالبت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، بإرجاء قرار تحديد موعد إغلاق المقاهي بدمياط، نظرًا لحالة الاستياء التي انتابت الشارع الدمياطي من المواطنين أصحاب المحلات والمقاهي وكذلك حالة الغضب بين المواطنين وأصحاب المحال التجارية.

وأضافت، أنهم يرون أن هذا الغلق الإجباري سيحاربهم في أرزاقهم وسيزيد من فجوة البطالة خاصة بين قطاع الشباب.

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وأشارت إلى أن قرار المحافظ اشتمل على تحديد الساعة 11٫30مساءً لإغلاق جميع المقاهي شتاءً، والساعة 12٫30 صباحا لإغلاقها صيفًا، مع استثناء المناطق السياحية بالمحافظة، مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، من هذا القرار، ويتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1 أبريل الجاري، مع التنبيه على أصحاب المقاهي المخالفة، والتي تحتل أرصفة الشوارع إزالة أي مخالفات خاصة بهم، وإلا سيتم سحب رخصة المقهى.

وأكدت النائبة أنها ستلتقي محافظ دمياط للنظر في إرجاء تنفيذ هذا القرار لإزالة حالات الاستياء والغضب عند المواطنين والأهالي وعودة الحياة مرة أخرى للشارع الدمياطي.

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التحرير

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