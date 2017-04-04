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مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد

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مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن 159 حاجزًا بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، قاموا بالتحويل لمدينتي 6 أكتوبر وبدر، موضحًا أن 116 حاجزًا حولوا لمدينة 6 أكتوبر، و43 حاجزًا بالتحويل لمدينة بدر، وذلك في أول يومين لفتح باب التحويل.

وأضاف مدبولي، أنه على من يرغب فى التحويل، أن يتقدم إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر لتعديل الرغبة، حتى 2/5/2017، طبقاً للإقرار الذي تم نشره بالصحف.

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وقال الوزير إنه سبق صدور الموافقة على فتح باب التحويل للحاجزين بمدينة 15 مايو، ومنطقة حلوان، بمحافظة القاهرة، بالإعلان الثامن "الكراسة الزرقاء"، بمشروع الإسكان الاجتماعي، والمنطبق عليهم الشروط، وقاموا بسداد الأقساط المستحقة، والراغبين في سرعة تخصيص الوحدات السكنية لهم، حيث يمكنهم التحويل إلى الوحدات السكنية في مدينتي 6 أكتوبر وبدر، لسرعة استلام وحداتهم، وذلك نظراً لكثرة عدد المتقدمين بمدينة 15 مايو ومنطقة حلوان، والذين سيتم تسليمهم الوحدات على مراحل.

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التحرير

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