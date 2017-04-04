أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا

Google+ Print
البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضحايا الحادث الإرهابي، في إحدى محطات المترو بمدينة سان بطرسبرج، والذي أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 50 شخصًا من الأبرياء.

وأعرب عبد العال، في بيان، اليوم، عن إدانته لمثل تلك العمليات الإرهابية، قائلا «الدنيئة التي ترتكبها هذه الجماعات المتطرفة المغيبة فكريا مستهدفة ترويع الآمنين من الأبرياء العزل»، لافتا إلى أن الإرهاب بات يمثل ظاهرة عالمية لا تقتصر جرائمه على إقليم بذاته بل يمتد خطرها ليطال الجميع.

شاهد أيضا

وأوضح أن «الإسلام وجميع الأديان السماوية براء من هذا الفكر الظلامي الوحشي الذي تحاول تلك الجماعات أن تتدثر به لإخفاء وجهها الدموي القبيح»، مؤكدا على مؤازرة حكومة وشعبا لدولة روسيا في حربها ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية للتنسيق والتعاون على كافة الأصعدة من أجل اجتثاث الإرهاب، ومواجهة خطره الداهم الذي بات يهدد العالم بأسره حتى أنه لم تعد هناك دولة بمنأى عن جرائمه الوحشية. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص