البرلمان ينعى ضحايا الحادث الإرهابي في روسيا

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نعى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ضحايا الحادث الإرهابي، في إحدى محطات المترو بمدينة سان بطرسبرج، والذي أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 50 شخصًا من الأبرياء.

وأعرب عبد العال، في بيان، اليوم، عن إدانته لمثل تلك العمليات الإرهابية، قائلا «الدنيئة التي ترتكبها هذه الجماعات المتطرفة المغيبة فكريا مستهدفة ترويع الآمنين من الأبرياء العزل»، لافتا إلى أن الإرهاب بات يمثل ظاهرة عالمية لا تقتصر جرائمه على إقليم بذاته بل يمتد خطرها ليطال الجميع.

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وأوضح أن «الإسلام وجميع الأديان السماوية براء من هذا الفكر الظلامي الوحشي الذي تحاول تلك الجماعات أن تتدثر به لإخفاء وجهها الدموي القبيح»، مؤكدا على مؤازرة مصر حكومة وشعبا لدولة روسيا في حربها ضد الإرهاب، مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية للتنسيق والتعاون على كافة الأصعدة من أجل اجتثاث الإرهاب، ومواجهة خطره الداهم الذي بات يهدد العالم بأسره حتى أنه لم تعد هناك دولة بمنأى عن جرائمه الوحشية.