أخبار عاجلة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13- 4- 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13/4/2017 .. وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

عبدالعال يناقش مكافحة الإرهاب مع وفد البرلمان العراقي في بنجلاديش

Google+ Print
عبدالعال يناقش مكافحة الإرهاب مع وفد البرلمان العراقي في بنجلاديش عبدالعال يناقش مكافحة الإرهاب مع وفد البرلمان العراقي في بنجلاديش

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

التقى وفد مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مع وفد البرلمان العراقي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي والتى تعقد حاليًا في عاصمة بنجلاديش دكا، برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

شاهد أيضا

جاء اللقاء على هامش مشاركة عبد العال فى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تبادل الجانبان الحديث حول العلاقات بين كل من والعراق في المجالات كافة، ولاسيما على المستوى البرلماني، ومد جسور التواصل ما بين البرلمانين، كما تناولت المباحثات قضايا الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص