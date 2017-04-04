عبدالعال يناقش مكافحة الإرهاب مع وفد البرلمان العراقي في بنجلاديش

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التقى وفد مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مع وفد البرلمان العراقي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولي والتى تعقد حاليًا في عاصمة بنجلاديش دكا، برئاسة الشيخ الدكتور همام حمودي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي.

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جاء اللقاء على هامش مشاركة عبد العال فى اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تبادل الجانبان الحديث حول العلاقات بين كل من مصر والعراق في المجالات كافة، ولاسيما على المستوى البرلماني، ومد جسور التواصل ما بين البرلمانين، كما تناولت المباحثات قضايا الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب.