عمارة يقدم طلب إحاطة حول انتشار الجديري المائي بين الطلاب

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تقدم النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة حول انتشار فيروس الجديري المائي بالمدارس في الآونة الأخيرة بمختلف المحافظات.

وقال عمارة اليوم، الثلاثاء، إنه في محافظة الغربية تم الإعلان عن تعرض بعض الطلاب للإصابة بالجديري المائي وظهور أعراض نزلات برد وسخونية وغثيان مفاجئ، وتم اكتشاف أكثر من حالة جديري مائي داخل فصول إحدى مدارس اللغات بطنطا نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الأمر تكرر في مدرسة ابتدائية الأسبوع الماضي، تابعة لإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وإصابة أكثر من 10 طلاب بطفح جلدي وسخونة، وتقرر عزل التلاميذ المصابين بمرض الجديرى المائي بمنحهم إجازة لمدة 15 يومًا لعزلهم عن زملائهم، وبمحافظة الوادي الجديد تم الإعلان عن تسجيل 11 حالة مصابة بمرض الجديري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية بمدينة الخارجة.

وأشار النائب إلى أن الجديري المائي عبارة عن فيروس، تستمر فترة حضانته من 7 إلى 15 يوما داخل الجسم، وينشط في فترة نهاية فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع ويتم معالجته بمصل، حتى مدة نهاية فترة حضانة الفيروس، التي تستمر 15 يوما متواصلة.

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واستنكر النائب الانتشار السريع للفيروس في أكثر من محافظة، مضيفا أن في محافظة أسيوط 64 حالة إصابة في 3 إدارات تعليمية، وشهدت محافظة المنيا إصابة 21 طالبًا وطالبة بالجديري المائي، مضيفا أن الفيروس المسبب للجديري المائي من الفيروسات شديدة الانتشار، وتنتقل العدوى عن طريق الهواء، التنفس، العطس والسعال، وتعتبر المدرسة أو الحضانة بيئة جيدة لانتشار الفيروس، ويكون حامل المرض معدي بمجرد ظهور المرض.

وأوضح أن انتشار الفيروس بهذه الطريقه يشير إلى أن هناك خللا ما، فسوء التهوية وانعدام النظافة العامة بالمدارس وتجاهل الأمصال المضادة للفيروس، من أهم أسباب زيادة حالات الإصابة والعدوى.

وطالب بضرورة السيطرة على المرض قبل أن يتوسع في الانتشار بين الطلبة، خاصة أنهم في مقتبل فترة امتحانات نهاية العام، ولابد من التصدى له للسيطرة على حالة الذعر لدى من لم يصابوا بالعدوى, وتساءل: أين دور الطبيب المدرسي والمتابعة السريعة والاكتشاف المبكر؟