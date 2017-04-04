بالصور.. محافظ المنيا يفتتح مدرسة جديدة للغات

المنيا ــ ريمون الراوي:

افتتح عصام البديوي، محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، مدرسة رسمية جديدة للغات، بمدينة المنيا الجديدة، والمنفذة بمعرفة جهاز مدينة المنيا الجديدة، تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وذلك بحضور رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد النوبي، مدير فرع الأبنية التعليمية بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، أن الدولة بكافة أجهزتها تضع التعليم ضمن أولى أولويتها، وتسعى جاهدة لتطوير العملية التعليمية وتوفير وتيسير كافة السبل لتقديم خدمة تعليمية تليق بأبنائها، من أجل خلق جيل قادر وواع ينهض بوطنه، لافتاً إلى أن أبناءنا الطلاب هم أمل المستقبل.

كما أعرب المحافظ عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للطلاب وإدارة المدرسة والقائمين على العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه، قال رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا: "إن المدرسة تضم عدد 42 فصلاً، ومعامل للغات ومعامل للعلوم ومدرج للأنشطة وقاعة جيم "تربية بدنية"، حيث تقدم خدماتها لجميع المراحل التعليمية "رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي".

واستمع الحضور إلى عددٍ من الفقرات الغنائية والفنية والاستعراضية لأطفال المدرسة وفيلم تسجيلي حول المدرسة.