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تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل

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تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل تدريب الواعظات الجدد بالأزهر الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

عباس شومان وكيل الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

يبدأ الأزهر الشريف، الأسبوع المقبل، تدريب الواعظات الجدد من كافة محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، إنه سيتولى التدريب نخبة مختارة من قيادات وعلماء الأزهر بالجامعة ومجمع البحوث الإسلامية والمشيخة.

وأضاف شومان، في تصريحات له الثلاثاء، أنه سيتم عقد محاضرات مكثفة، في موضوعات "المرأة والفتاة المسلمة" وتبصير النساء بدورهن المجتمعي والوطني من منطلق النصوص والتوجيهات الشرعية الصحيحة، مع التحذير من الاعتماد على المصادر غير الموثوقة المتشددة أحيانا والمنفلتة أحيانا أخرى.

وأشار شومان، إلى أنه سيتم توجيه الواعظات إلى ضرورة اعتماد المرأة المسلمة على العلم الموثوق من علماء تأهلوا تأهيلا صحيحا، ولا غرض لهم إلا توصيل رسالة الإسلام الصحيحة.

وأوضح وكيل الأزهر أن الدورات التدريبية ستؤكد على ضرورة إلتزام الواعظات بفكر الأزهر ومنهجه وأنه سيتم التأكد من ذلك من خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة، مشددا على أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة فورا عند ثبوت أول مخالفة أو خروح عن منهج الأزهر ووسطيته.​

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مصراوي Masrawy

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