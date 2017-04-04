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رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا

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رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا رئيس "النواب" ينعي ضحايا حادث سان بترسبرج بروسيا

مصراوي Masrawy

الدكتور على عبدالعال

كتب- أحمد علي:

نعى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ضحايا الحادث الإرهابى الذى وقع، الاثنين 3 أبريل 2017 فى روسيا إثر انفجار عبوة ناسفة فى محطة مترو سان بترسبرج، والذى أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 50 من الأبرياء.

وأعرب عبدالعال عن إدانته الكاملة لمثل تلك العمليات الإرهابية الدنيئة التى ترتكبها هذه الجماعات المتطرفة المغيبة فكريا مستهدفة ترويع الأمنين من الأبرياء العزل، لافتا إلى أن الإرهاب بات يمثل ظاهرة عالمية لا تقتصر جرائمه على إقليم بذاته بل يمتد خطرها ليطال الجميع، مؤكدًا أن الإسلام وجميع الأديان السماوية براء من هذا الفكر الظلامى الوحشى الذى تحاول تلك الجماعات أن تتدثر به لإخفاء وجهها الدموى القبيح.

وتقدم على عبد العال بخالص العزاء لاسر الضحايا، مشددًا على مؤازرة حكومة وشعبا لدولة روسيا الشقيقة فى حربها ضد الارهاب، مشددًا على ضرورة تضافر كافة الجهود الدولية للتنسيق والتعاون على كافة الأصعدة من أجل اجتثاث شأفة الارهاب ومواجهة خطره الداهم الذى بات يهدد العالم بأسره حتى أنه لم تعد هناك دولة بمنأى عن جرائمه الوحشية.

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