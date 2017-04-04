بالصور.. القوات المسلحة توزع 3000 كرتونة مواد غذائية بقرى أبيس بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

وزّعت المنطقة الشمالية العسكرية، بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، 3 آلاف كرتونة مواد غذائية أساسية على أهالي قرى أبيس، شرقى المحافظة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط، خاصة مع الارتفاع الجنوني لأسعار بعض الخضروات والمواد الغذائية.



من جانبه، قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية: "إن الدولة ومؤسساتها المختلفة حريصة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مقدمًا الشكر للمنطقة الشمالية العسكرية على دورها الوطني ومساهمتها في توفير كافة الاحتياجات الاساسية".



ووجه المحافظ بضرورة حصر احتياجات المناطق المحرومة والقرى الأكثر احتياجًا، وزيادة عدد القوافل التموينية بهذه المناطق لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية وإيصالها لمستحقيها.