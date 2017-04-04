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المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته

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المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زوجته

مصراوي Masrawy

المشدد 15 عامًا لمدير أمن القاهرة الأسبق في قتل زو

كتب – محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة "إيهاب.ر" نائب مدير أمن القاهرة الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما في اتهامه بقتل زوجته عمداً، بسبب خلافات أسرية، بعدما أطلق عليها طلقا ناريا أودى بحياتها في الحال. 

كانت النيابة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعدما اكتملت أدلة الثبوت التي أدانت المتهم، جاء في مقدمتها، اعترافاته في التحقيقات بارتكابه الواقعة، والتي قال فيها إنه بعدما استعد للذهاب لصلاة الجمعة، طلب من زوجته تشغيل خطبة الجمعة، إلا أنها رفضت، ما أدى إلى حدوث مشادة بينهما، فدفعها للخلف فسقطت على الأرض، فهرولت على المطبخ وأحضرت سكينًا وسدّدت له عدة طعنات نافذة، فأطلق النيران عليها.

كما استندت النيابة إلى أقوال أبناء المتهم الثلاثة "عبد الله" و"نور" و"هاجر"، والذين أكدوا في التحقيقات، اعتياد والدهم الاعتداء على والدتهم وسوء معاملته لها، وأكدوا أن الوالد أطلق طلقا ناريا، إلا أنه لم يصيبها، فصوب السلاح الناري إلى مقدمة رأسها بصورة مباشرة وأطلق النار عليها فأرداها قتيلة.

واستندت النيابة إلى تقرير الصفة التشريحية الخاصة بالمجني عليها، والذي أكد أن الوفاة حدثت نتيجة إصابتها بطلق ناري أطلق عليها من مسافة قريبة، ما أدى إلى حدوث فتحتي دخول وخروج، وأدى إلى حدوث نزيف في المخ.

وشملت أدلة الثبوت تقرير المعمل الجنائي بشأن السلاح المستخدم فى الجريمة، والذي تم التحفظ عليه بمعرفة خبراء الآدلة الجنائية، والذى عثر به على بصمات المتهم، فضلاً عن تقرير فوارغ الطلقات، ومعاينة مسرح الجريمة، ومطابقة الدماء المتناثرة بالشقة التي شهدت الواقعة، بدماء المجنى عليها.

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